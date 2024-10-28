Sargento morto no ES: associação dobra recompensa para achar suspeitos

“Em nome da Aspra-ES, o Vice-Presidente, 3º Sargento Ted Candeias agradeceu aos homens que realizaram esse belo trabalho. A equipe do Caema e Rondesp abriram mão da recompensa e por isso, nós da Diretoria da Aspra-ES decidimos dobrar o valor, que não é mais de 5 mil reais, e sim 10 mil reais por informações que levem à captura dos meliantes”, afirmou o Diretor Financeiro, 2º sargento Carlos Pereira.