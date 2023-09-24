Quatro carros e uma motocicleta se envolvem em acidente na BR 101

A Eco101, concessionária que administra a via, informou que "a ocorrência aconteceu no km 269,7, Serra, e foi registrada às 11h56. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da PRF e Samu. Duas pessoas foram encaminhadas ao hospital. O tráfego segue com desvio para a pista marginal sentido Serra Sede (norte)".