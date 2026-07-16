Influenciadora e marido são presos na Serra em operação da PF contra bets ilegais

A influenciadora digital Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina, são os dois presos durante a Operação Slots, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira (15) no Espírito Santo e em outros cinco Estados. A informação foi apurada pela reportagem de A Gazeta.





O casal foi preso em Alphaville Jacuhy, na Serra, por força de mandados de prisão temporária. Segundo a Polícia Federal, os investigados são suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de bets ilegais e empresas de fachada.





Além das prisões, a operação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão no Estado e em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. Durante a ação, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores de até R$ 951,1 milhões, além do sequestro de um imóvel de alto padrão e de veículos de luxo.





Nas redes sociais, Thayna compartilhava registros de viagens internacionais para destinos como Suíça, Dubai, Paris, Londres e Roma. Em seu perfil, também publicava conteúdos promovendo plataformas de apostas on-line.





A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que a influenciadora e o marido deram entrada no sistema prisional capixaba na quarta-feira (15).