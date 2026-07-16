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Entenda o caso

Influenciadora e marido são presos na Serra em operação da PF contra bets ilegais

Thayna da Rocha Endringer e Flavio dos Santos Medina são suspeitos de integrar esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas; investigação levou ao bloqueio de quase R$ 1 bilhão em bens e valores

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 10:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2026 às 10:16
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer e o marido, Flavio dos Santos Medina Crédito: Redes Sociais

A influenciadora digital Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina, são os dois presos durante a Operação Slots, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira (15) no Espírito Santo e em outros cinco Estados. A informação foi apurada pela reportagem de A Gazeta


O casal foi preso em Alphaville Jacuhy, na Serra, por força de mandados de prisão temporária. Segundo a Polícia Federal, os investigados são suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de bets ilegais e empresas de fachada. 


Além das prisões, a operação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão no Estado e em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. Durante a ação, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores de até R$ 951,1 milhões, além do sequestro de um imóvel de alto padrão e de veículos de luxo.


Nas redes sociais, Thayna compartilhava registros de viagens internacionais para destinos como Suíça, Dubai, Paris, Londres e Roma. Em seu perfil, também publicava conteúdos promovendo plataformas de apostas on-line. 


A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que a influenciadora e o marido deram entrada no sistema prisional capixaba na quarta-feira (15). 

O casal foi preso em Alphaville Jacuhy, na Serra, na última quarta-feira (15)
O casal foi preso em Alphaville Jacuhy, na Serra, na última quarta-feira (15) Redes Sociais

Segundo a Polícia Federal, as investigações identificaram uma organização criminosa voltada à exploração clandestina de plataformas de apostas on-line. O grupo utilizaria influenciadores digitais para divulgar os sites irregulares e empresas intermediadoras de pagamento para receber, movimentar e distribuir os recursos obtidos com a atividade ilícita.


As diligências também apontaram uma evolução patrimonial considerada incompatível com a renda formalmente declarada pelos investigados, além da utilização de empresas com características de fachada para ocultar a origem dos valores.


De acordo com a PF, as plataformas divulgadas pelos investigados não possuíam autorização para funcionar no Brasil e utilizavam indevidamente símbolos do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), do Ministério da Fazenda, e do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), criando uma falsa aparência de regularidade.


Ainda conforme a investigação, os valores depositados pelos apostadores eram direcionados para empresas sem autorização para explorar a atividade.

O que diz a defesa

O advogado Douglas Luz, que faz a defesa do casal, afirmou que os dois não têm relação com o tráfico de drogas. "A investigação limita-se apenas a crimes de lavagem de capitais e de ordem tributária. O primeiro passo da defesa será pedir uma revogação da prisão temporária", declarou.

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