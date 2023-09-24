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Motorista perde o controle de carro e derruba seis postes em Vila Velha

Acidente ocorreu em Novo México durante a madrugada deste domingo (24); condutor pulou antes do veículo ser atingido
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 set 2023 às 10:54

Publicado em 24 de Setembro de 2023 às 10:54

Após perder o controle do veículo, um motorista bateu em um poste no bairro Novo México, em Vila Velha, durante a madrugada deste domingo (24). O problema é que os fios desse poste foram derrubando outros cinco na Avenida Leila Diniz. A cena chamou a atenção (veja acima). O condutor ficou apenas com alguns arranhões na mão, pois pulou antes do carro ser atingido. 
Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o motorista disse que perdeu o controle após um problema na direção do carro. O acidente aconteceu por volta de 1h da madrugada. Com a queda dos postes, parte do bairro está sem energia. 
Técnicos da EDP estão no local, na manhã deste domingo. Eles afirmaram que a energia deve voltar durante a tarde, por volta das 15h, e que vão remover os postes e substituí-los. Funcionários de empresas de telecomunicações também estão na região. 
Ainda pela manhã, EDP afirmou que "as equipes técnicas da concessionária estão no local, isolaram a área e, no momento, estão trabalhando na substituição dos postes danificados e no reparo dos equipamentos. Por questões de segurança, valor inegociável da EDP, 11 clientes próximos ao local ficarão com o fornecimento interrompido até a finalização do serviço".
Prefeitura de Vila Velha informou que "uma guarnição da Guarda Municipal esteve no local do acidente para auxiliar a concessionária de energia e o Corpo de Bombeiros".
Em nota, a Polícia Militar disse que "não houve vítimas e a companhia de energia responsável foi acionada para os devidos reparos. A ocorrência foi encaminhada à Guarda Municipal".
O motorista afirmou que não bebeu e que fez teste do bafômetro. A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes ao Corpo de Bombeiros. Quando houver retorno, o texto será atualizado. 

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