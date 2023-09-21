PRF flagra caminhão com 33 toneladas de excesso de carga na BR 101 na Serra

Um caminhão transportando blocos de pedra sem nota fiscal foi retido pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta quinta-feira (21), na BR 101, na Serra. Segundo a PRF, o veículo estava com 33 toneladas de excesso de carga, e dois blocos estavam sem nota fiscal, configurando crime fiscal.
Após os agentes constatarem a irregularidade, o caminhão foi encaminhado ao pátio da Polícia Rodoviária Federal, onde será feita a regularização e a retirada do excesso das pedras, além da apresentação das notas fiscais referentes ao produto.
Segundo a PRF, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) foi notificada sobre a situação irregular do material.
Por nota, a Sefaz disse que o transportador foi autuado e recebeu multa no valor de R$ 5.146,10 por transportar mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Após o pagamento da multa e apresentação do documento fiscal, a carga foi liberada.