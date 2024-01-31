Prefeitura de Vitória vai abrir 1.324 em cursos de qualificação de graça

A iniciativa da administração municipal oferece benefícios como transporte gratuito, material didático e uniforme. Entre as opções, também estarão cursos inéditos. O investimento será de R$ 1,5 milhões, por dois anos.

ATUALIZAÇÃO: Após a publicação deste texto, a Prefeitura de Vitória adiou o lançamento do Projeto Futuro Brilhante, que estava previsto para quinta-feira (1º). A nova data não foi divulgada.