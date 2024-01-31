Prefeitura de Vitória abre novas vagas de curso para ambulantes

Curso de qualificação para ambulantes trabalhares no carnaval Crédito: Gabriel Werneck

A Prefeitura de Vitória vai abrir novas vagas em cursos de qualificação para ambulantes que querem trabalhar no carnaval. Ao todo, serão 200 vagas oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Os treinamentos devem ocorrer no início de fevereiro. As informações referentes à data, horário, local e link para inscrições serão anunciadas em breve.