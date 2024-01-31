Prefeitura de Vitória abre novas vagas de curso para ambulantes

A Prefeitura de Vitória vai abrir novas vagas em cursos de qualificação para ambulantes que querem trabalhar no carnaval. Ao todo, serão 200 vagas oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
Os treinamentos devem ocorrer no início de fevereiro. As informações referentes à data, horário, local e link para inscrições serão anunciadas em breve.
O anúncio foi feito durante o curso “Atendimento e Boas Práticas de Higiene”, no auditório do Senac, em Vitória, na noite da última terça-feira (30). O Carna Qualifica é voltado aos interessados em atuarem como ambulantes nos eventos carnavalescos da Capital, que incluem Desfiles das Escolas de Samba, Carnaval do Centro de Vitória e os Blocos de Rua, programados para ocorrer de 1º de fevereiro a 24 de março.