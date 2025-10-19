Policiais impedem fuga de quatro presos em penitenciária de Vila Velha

Quatro detentos tentaram fugir da Penitenciária Estadual de Vila Velha II, localizada no Complexo de Xuri, no município canela-verde, na manhã deste domingo (19). Segundo a Polícia Penal, a fuga dos internos da galeria TR-2 foi impedida antes mesmo da saída deles do pavilhão. Isso porque equipes de segurança detectarem a ação dos presos e conseguiram conter uma possível evasão em massa.