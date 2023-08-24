PicPay tem lucro de R$ 58 milhões no 1º semestre de 2023

Nos seis primeiros meses de 2023, o PicPay registrou lucro de R$ 58 milhões, revertendo a perda de R$ 656 milhões no mesmo período de 2022. Segundo a empresa, o resultado é fruto pela expansão dos serviços e produtos oferecidos pelo aplicativo.

Desde o segundo semestre do ano passado, o negócio atingiu, no quarto trimestre de 2022, o chamado “ponto de equilíbrio” (breakeven point), que acontece quando os ganhos de uma empresa se igualam com os custos, e, depois, superam essa marca. A previsão inicial era de que acontecesse somente em 2024.