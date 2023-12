PF cumpre mandados em cidades do ES contra violência sexual infantil

De forma unânime, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado, em sessão extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira (22). A redução da alíquota de 19,5% para 17% já havia sido anunciada pelo governador Renato Casagrande no último dia 19 .

"O político tem a responsabilidade de pensar o futuro. Esse voto não foi pensando no presente, mas no futuro da estabilidade econômica-financeira do Espírito Santo, no futuro do pagamento dos servidores e fornecedores em dia, e no futuro da continuidade dos investimentos no Estado", disse o deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), sinalizando que a Assembleia enxergou que manter os 17% do ICMS seriam mais favoráveis ao Espírito Santo.