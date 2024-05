Vídeo: médico capixaba que morreu no RS é homenageado pela Força Aérea

Leandro Medice sofreu um mal súbito durante missão humanitária para ajudar as vítimas das chuvas no Estado gaúcho. O sepultamento ocorre na Serra, nesta quarta-feira (15)

O médico capixaba Leandro Medice, encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul , na manhã desta segunda-feira (13), foi homenageado pela Força Aérea Brasileira (FAB) na tarde desta terça-feira (14), antes de ter o corpo trazido de volta para o Espírito Santo.

No vídeo, é possível ver o caixão em que o corpo do médico está sendo retirado de um carro de funerária. Militares fizeram um corredor e prestaram continência ao profissional, enquanto a marcha fúnebre era tocada.

Após o corpo ser colocado dentro da aeronave, o marido do médico, João Paulo Martins, e a irmã do profissional, caminharam em direção ao avião. O esposo do cardiologista recebeu, de um representante da FAB, uma bandeira do Brasil em homenagem a Medice.