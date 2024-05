Lula lamenta morte de médico capixaba no RS: "Exemplo de entrega e solidariedade"

Moradores registraram imagens que mostram a dimensão da área da praça que cedeu na Rua Pedra Azul, no bairro Vista da Serra, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada de domingo (12). Ao fundo do local que desmoronou há uma ribanceira alta. Segundo a Defesa Civil do município, a região é monitorada há pelo menos 20 anos e há 10 anos é considerada de risco para deslizamentos de terra.

Em um primeiro momento, três famílias que moram em um prédio vizinho precisaram sair de casa por prevenção. O órgão municipal informou que, após as vistorias iniciais, não foram identificadas anomalias nos imóveis da Rua Pedra Azul e, então, decidiu manter o isolamento apenas da área afetada, deslocando a passagem de carros e pedestres para outras ruas.

Devem ser realizadas novas vistorias no local nesta segunda (13), com a presença de equipes de engenharia da Defesa Civil Estadual, para orientar os profissionais sobre os trabalhos a serem feitos para a recuperação do trecho, de acordo com a prefeitura. A administração também informou que tem um projeto para remanejar a rede de drenagem que passa pela região para um outro local e busca recursos para fazer a obra, com o objetivo de reduzir riscos.