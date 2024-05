O que é mal súbito? Entenda a causa da morte do médico capixaba no RS

Cardiologista Leandro Medice foi encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira (13)

O cardiologista Leandro Medice foi encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira (13). Ele, que tinha 41 anos, teria tido um mal súbito e morrido de infarto fulminante, conforme informações divulgadas por familiares. O médico morava em Vila Velha e estava no Sul do país como voluntário para ajudar as vítimas da chuva.