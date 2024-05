Dedicado à saúde

Veja quem era médico capixaba encontrado morto em abrigo no RS

Leandro Medice, de 41 anos, foi achado sem vida em São Leopoldo, no Estado gaúcho, na manhã desta segunda-feira (13); ele retornaria ao Espírito Santo ao final do dia

O médico Leandro Medice, de 41 anos, encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira (13), dedicava-se à área da saúde há anos.

A primeira formação de Leandro era Fisioterapeuta. Em seguida, se formou em Odontologia, fez Medicina e, mais tarde, se especializou em Cardiologia, tendo trabalhado como médico intensivista e também se dedicado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nos últimos anos, ele se dedicou à especialidade de estética capilar.

O cardiologista, que morava em Vila Velha e estava no Sul do país como voluntário para ajudar pessoas vítimas da chuva, teria morrido de infarto fulminante, conforme informações divulgadas por familiares e amigos do profissional.

No domingo (12), ele trabalhou o dia inteiro aferindo pressão e fazendo os primeiros atendimentos básicos nas vítimas da chuva na região. A previsão inicial era que ele voltasse para Vitória na noite desta segunda (13), uma vez que tinha compromissos profissionais.

O marido de Leandro Medice, o acupunturista João Paulo Martins, disse, em entrevista ao g1, que o companheiro não tinha histórico de doenças. "Ele era muito saudável, sempre cuidou da saúde. Nunca teve histórico nenhum de problemas. Eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Quando me contaram, pensei que fosse brincadeira. Ele foi para ajudar as pessoas e aconteceu essa tragédia", desabafou.

Leandro viajou com outros três médicos para dedicar o tempo e conhecimento aos atingidos pela chuva no Sul do Rio Grande do Sul. Eles saíram às 3h em um jato particular. O médico fez vídeos falando da ansiedade em chegar ao destino para ajudar. Por telefone, ele contou ao marido, ainda na noite de domingo, após um dia inteiro de trabalhos, que foi recebido com muito carinho no abrigo. Disse que trabalhou o dia inteiro e que ia dormir para estar pronto para trabalhar nesta segunda-feira.

O marido contou ainda que, ao amanhecer, o médico não apareceu no ponto de encontro no horário combinado. "Ele sempre foi muito pontual. As amigas foram até ele e já o encontraram morto", relatou aos prantos.

Com informações do g1 Espírito Santo

