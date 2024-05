Adolescente deixa filha, e família lamenta morte após tiros de PM na Serra

João Vitor ainda foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede, mas não resistiu. A arma que estava com ele foi apreendida

A morte de João Vitor Cirilo de Souza, adolescente de 16 anos suspeito de trocar tiros com policiais militares em Jardim Bela Vista, na Serra , causou comoção de familiares e moradores da região na segunda-feira (13). Em entrevista à TV Gazeta , conhecidos de João Vitor confirmaram que o adolescente tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas negaram que ele tenha apontado a arma para os policiais, conforme divulgado pela corporação.

A PM informou que o rapaz foi atingido por disparos, mas não detalhou a quantidade de tiros ou a parte do corpo atingida. João Vitor ainda foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede, mas morreu. Com o adolescente, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, carregadores e munições. Em protesto após a morte de João Vitor, manifestantes fecharam um trecho da BR 101 nesta terça-feira (14) .

Laís, que tem um filho de um mês com João Vitor, relatou o sentimento após a morte do adolescente.

Outras pessoas que também não quiseram se identificar relataram o sentimento após a morte de João Vitor. Uma das pessoas confirmou o envolvimento do adolescente com o tráfico, mas negou que ele tenha apontado a arma para os policiais. "Ele tinha envolvimento. Mas em momento algum ele apontou a arma para a polícia", afirmou.

A pistola calibre 9mm, os carregadores e munições que estavam com o adolescente foram encaminhados para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.