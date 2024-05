Motorista escuta estalos no motor e carro pega fogo na BR 101 na Serra

O presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva (PT), lamentou, em publicação nas redes sociais, a morte do médico capixaba Leandro Medice , que foi encontrado sem vida em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde estava como voluntário.

“Os meus sentimentos à família do médico voluntário Leandro Medice que nos deixou ontem. O cardiologista, que morava no Espírito Santo, estava em São Leopoldo (RS) ajudando vítimas da enchente.”

“Ele é um exemplo de entrega e solidariedade, como o que estamos vendo de todas as partes do Brasil para ajudar o povo gaúcho neste momento de dificuldades. Um sentimento que une o nosso país e que tenho certeza que se repetiria caso outra parte do nosso país sofresse uma tragédia desta dimensão. Estendo meu abraço a todos os voluntários e as voluntárias que estão por todo o estado ajudando quem precisa”, Lula concluiu.