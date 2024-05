Violência

Dois homens são mortos e um fica ferido em ataque a tiros em Cariacica

Vítimas assassinadas não tiveram a identidade divulgada; baleado foi socorrido de carro para o PA de Alto Lage, e, depois, transferido para um hospital

Júlia Afonso Repórter / [email protected]

Dois homens morreram e um ficou ferido durante um ataque a tiros no bairro Alto Lage, em Cariacica, na noite da última segunda-feira (13). Testemunhas contaram que dois suspeitos armados dispararam no meio da rua. Até o fechamento do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, os mortos não haviam sido identificados.

Os militares foram chamados após informações de disparos na rua Pedro Álvares Cabral, onde havia um homem caído no chão. Enquanto iam para o local, os agentes ficaram sabendo que uma pessoa baleada no mesmo local tinha dado entrada no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage.

Chegando à rua Pedro Álvares Cabral, os policiais confirmaram que havia um homem morto no meio da via, com várias perfurações na cabeça e uma na mão. No local, os militares também encontraram um carregador com munições.

Perto dali, na Travessa Saturnino José Ferreira, mais uma vítima dos tiros: era um homem, também não identificado, que correu para dentro de uma casa da região, na tentativa de fugir. Ele foi atingido por um tiro no peito e não resistiu.

No Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, uma testemunha contou para a PM que estava dirigindo uma Fiat Toro, com dois homens: um no carona e outro no banco de trás. Eles estavam passando pela rua quando dois suspeitos atiraram contra a caminhonete. Segundo o motorista, o rapaz que estava no banco traseiro abriu a porta e saiu correndo.

O que estava no carona foi atingido no braço e no tórax. Nesse momento, o condutor acelerou até o PA de Alto Lage, para socorrer o homem baleado, que recebeu os primeiros socorros e depois foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

O motorista não sabia informar o nome do homem que estava no banco de trás e correu, por isso, ainda não dá para saber se ele foi baleado ou se era um dos dois mortos. A Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido".

Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

