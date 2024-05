Localizado sem vida

No quarto dia de buscas, corpo de adolescente é encontrado em Guarapari

Jovem desapareceu em Anchieta e foi encontrado na tarde desta quarta-feira (15), em Meaípe, já no município vizinho

2 min de leitura min de leitura

Corpo foi encontrado em Meaípe, já no município de Guarapari. (Corpo de Bombeiros)

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

O corpo do adolescente que desapareceu na Praia de Mãe-Bá, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (15), em Guarapari. As equipes do Corpo de Bombeiros faziam buscas pelo jovem desde a tarde do último domingo (12), após serem acionadas para um afogamento de um adolescente. A vítima não foi identificada.

De acordo com o CBMES, nesta quarta, os militares foram acionados pela equipe da Samarco, que apoiava nas buscas, com a informação de que o corpo tinha sido encontrado na região da península de Meaípe, em Guarapari. A equipe dos bombeiros então se deslocou com uma moto aquática às 15h, fazendo a recuperação do corpo às 15h20. O corpo foi retirado da água na “Praia do Urubu”, às 16h.

A praia foi isolada, permitindo apenas que familiares permanecessem no local. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas.

Jovem estava com amigos

De acordo com bombeiros que atenderam a ocorrência no domingo (12), o adolescente foi visto pela última vez por volta das 10h30 da manhã. A equipe foi informada que o jovem tem aproximadamente 15 anos e estava em momento de lazer com mais dois amigos na praia. Segundo o CBMES, o local não possui posto de guarda-vidas ativo.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta