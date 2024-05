Buscas por jovem desaparecido em praia de Anchieta chegam ao terceiro dia

Adolescente desapareceu na Praia de Mãe-Bá no último domingo (12) e ainda não foi encontrado

As buscas pelo jovem que desapareceu na Praia de Mãe-Bá, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, chegaram ao terceiro nesta terça-feira (14). As equipes atuam no local desde a tarde do último domingo (12), após serem acionadas para um afogamento de um adolescente. A vítima, que não teve o nome informado, segue desaparecida.