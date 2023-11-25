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Segurança

Polícia Federal foca a prevenção para combater o tráfico de drogas

Não é à toa que a palavra prevenção vem antes da repressão na Constituição. Todos nós sabemos que investir em prevenção gera melhores resultados, é mais barato e, portanto, muito mais racional

Públicado em 

25 nov 2023 às 01:20
Eugênio Ricas

Colunista

Eugênio Ricas

O artigo 144 da nossa Constituição afirma com todas as letras que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Também atribui à Polícia Federal, entre outras tantas, a difícil missão de prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes.
Não é à toa que a palavra prevenção vem antes da repressão na Carta Magna. Todos nós sabemos que investir em prevenção gera melhores resultados, é mais barato e, portanto, muito mais racional. Apostando nessa lógica, a Polícia Federal no Espírito Santo tem investido muito na prevenção. Obviamente, sem se descuidar um minuto sequer da repressão.
Partindo da premissa forjada por Pitágoras, que afirma que “é preciso educar as crianças para não punir os adultos”, a Superintendência da PF tem aberto suas portas durante todo o ano para receber escolas interessadas em trazer seus alunos para apresentações realizadas por experientes policiais federais nas áreas de combate às drogas, violência sexual contra crianças e adolescentes e corrupção (neste último tema, contando com a importante colaboração da OAB-ES).

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Somente neste ano, recebemos a visita de 11.336 alunos, de 86 escolas (na sua maioria públicas), de 13 municípios diferentes. Todos eles conheceram a estrutura do prédio da PF, nossas viaturas, presenciaram apresentações com os cães farejadores e receberam importantes informações sobre os temas já mencionados. Nossa ambiciosa meta é que, especialmente no caso das drogas, esses jovens tenham informações de qualidade para tomarem a melhor decisão para suas vidas.
Para coroar o trabalho realizado ao longo do ano, realizamos um concurso de redação com o tema “Valorização da Vida”. Todos os alunos que participaram dos debates na PF puderam participar. Foram milhares de redações nas quais os alunos escreveram sobre os temas debatidos na PF e suas conexões com a valorização da vida.
Contando com o importante apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio/ES) conseguimos premiar as nove melhores redações. Receberam prêmios os três melhores alunos em três diferentes categorias (alunos do 5º e 6º ano, alunos do 7º ao 9º ano e alunos do Ensino Fundamental). Os primeiros colocados ganharam computadores, os segundos tablets e os terceiros telefones celulares. Além disso, o Sesc doou uma diária, em um de seus hotéis, para cinco pessoas, para cada um dos nove vencedores.
Polícia Federal
Sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva
A grande festa da premiação e encerramento do concurso aconteceu nesta última quinta-feira, no auditório da Superintendência da Polícia Federal. Foi emocionante ver o auditório lotado, com alunos, professores e todos os que acreditam que a prevenção é tão ou mais importante que a repressão ao tráfico de drogas.
Nos últimos dois anos a PF no Espírito Santo apreendeu 5 toneladas de cocaína. Há poucos dias foram mil e seiscentos quilos apreendidos num navio num dos portos de Vitória (essa a maior apreensão em portos capixabas de todos os tempos). Continuaremos assim, sem descuidar um minuto sequer da repressão, mas trabalhando muito para que a prevenção seja eficiente e mantenha os jovens afastados do mundo das drogas.

Eugênio Ricas

É superintendente regional da Polícia Federal no Espírito Santo, ex-secretário da Justiça e ex-secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, mestre em Gestão Pública pela Ufes

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