Operação da PF mira quadrilha por fraudes em auxílio emergencial no ES

Marataízes Crédito: Prefeitura de Marataízes

Cerca de 20 agentes da Delegacia de Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim cumpriram, na manhã desta quinta-feira (20), quatro mandados de busca e apreensão para desarticular uma associação criminosa envolvida em fraudes ao auxílio emergencial – benefício instituído pelo Governo Federal durante a pandemia da Covid-19. Um dos locais onde ocorreu a operação foi Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências de pessoas investigadas. Além de Marataízes (ES), os mandados foram cumpridos nos municípios de Sete Lagoas e Montes Claros, ambos em Minas Gerais.

A Polícia Federal informou que, durante a investigação, verificou que a associação criminosa conseguia acesso às contas dos auxílios emergenciais de beneficiários legítimos e desviava todo o saldo em proveito do grupo criminoso, seja por meio de saques, pagamentos de boletos, transferências ou compras. Segundo a PF, foi implementada ordem judicial de bloqueio de valores das contas bancárias dos alvos no montante do prejuízo constatado.