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Em Marataízes

Operação da PF mira quadrilha por fraudes em auxílio emergencial no ES

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências de pessoas investigadas em Marataízes (ES) e também em Sete Lagoas e Montes Claros, cidades de Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2023 às 11:00

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 11:00

Marataízes
Marataízes Crédito: Prefeitura de Marataízes
Cerca de 20 agentes da Delegacia de Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim cumpriram, na manhã desta quinta-feira (20), quatro mandados de busca e apreensão para desarticular uma associação criminosa envolvida em fraudes ao auxílio emergencial – benefício instituído pelo Governo Federal durante a pandemia da Covid-19. Um dos locais onde ocorreu a operação foi Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências de pessoas investigadas. Além de Marataízes (ES), os mandados foram cumpridos nos municípios de Sete Lagoas e Montes Claros, ambos em Minas Gerais.
A Polícia Federal informou que, durante a investigação, verificou que a associação criminosa conseguia acesso às contas dos auxílios emergenciais de beneficiários legítimos e desviava todo o saldo em proveito do grupo criminoso, seja por meio de saques, pagamentos de boletos, transferências ou compras. Segundo a PF, foi implementada ordem judicial de bloqueio de valores das contas bancárias dos alvos no montante do prejuízo constatado.
As ações na manhã desta quinta-feira, conforme a PF, buscam possíveis novas fraudes ainda não identificadas, além da descapitalização dos investigados, que responderão pelos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e furto mediante fraude (art. 155, §4°, II do Código Penal).

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