Condutor sem CNH é indiciado por morte de motociclista sem capacete no ES

Acidente aconteceu em 29 de dezembro do ano passado e vítima faleceu em janeiro deste ano por complicações após o acidente

Um jovem de 23 anos foi indiciado na última terça-feira (14) pela morte de um motociclista de 58 anos em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo o delegado Thiago Viana, delegado da Polícia Civil na região, o rapaz deve responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela ausência de permissão de dirigir – sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pilotar. O acidente envolveu duas motos e aconteceu em 29 de dezembro do ano passado.