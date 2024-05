Versão atualizada

Nova vacina da Covid: ES recebe 47 mil doses do imunizante da Moderna

Imunizantes chegam ao Estado após municípios capixabas enfrentarem desabastecimento e terem de paralisar vacinação

Governo federal começou a distribuição de vacina da fabricante americana Moderna. (Anna Nolte/ U.S Air Force)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

O Espírito Santo recebeu 47.200 doses do novo imunizante contra a Covid-19 desenvolvido pela Moderna. A vacina é atualizada contra a variante XBB do vírus, de acordo com o Ministério da Saúde.

O envio foi feito entre sexta-feira (10) e sábado (11), mas o número de doses entregues ao Estado foi confirmado apenas nesta quarta-feira (15) pelo ministério. Desde segunda-feira (13), a reportagem de A Gazeta tenta contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber como essas vacinas serão distribuídas aos municípios e as recomendações quanto ao público-alvo, mas nenhum retorno foi enviado. As prefeituras da Grande Vitória informaram que aguardam o recebimento dos imunizantes para iniciar a aplicação das doses.

Ao todo, o ministério enviou aos Estados 700 mil doses do imunizante desenvolvido pela farmacêutica norte-americana. Além do Espírito Santo, também receberam os imunizantes Acre, Amapá, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Santa Catarina. Goiás, Maranhão, Paraná e Mato Grosso já haviam recebido na quinta-feira (9). Segundo a pasta, essas doses correspondem aos primeiros lotes das 12,5 milhões de vacinas da fabricante Moderna adquiridas pelo governo federal.

Ainda de acordo com a pasta, a distribuição da nova vacina foi autorizada após análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). O imunizante foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Falta de doses

A remessa de imunizantes contra a Covid-19 chega em um momento em que alguns municípios do Estado estão com a vacinação paralisada por falta de doses. A reportagem de A Gazeta procurou as prefeituras no final do mês passado — no dia 29 de abril — questionando como andava a vacinação no Espírito Santo.

Por nota, a Prefeitura de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, informou na ocasião que estava há dois meses sem doses da vacina contra a Covid e atribuiu a falta ao desabastecimento nacional. Procurada novamente, respondeu na terça-feira (14) que o município ainda não recebeu novas doses, mas que existe uma previsão de as vacinas chegarem nos próximos dias. "Só reforçando o que foi dito anteriormente, a responsabilidade pela compra e distribuição das vacinas da Covid é do Ministério da Saúde", diz nota enviada pela prefeitura.

A Prefeitura de Vitória alegou, na mesma ocasião, que o desabastecimento de vacinas contra Covid ocorria na esfera do governo federal. "O município aguarda o recebimento das doses para ofertar ao público-alvo. Vitória é dotada de infraestrutura para vacinação imediata tão logo receba as doses", disse nota enviada pela Secretaria de Saúde da Capital. Procurada na última segunda-feira (13), a prefeitura deu a mesma resposta.

A Prefeitura de Cariacica informou que o município disponibilizava a vacina Pfizer Baby para crianças de 6 a 24 meses. Para os demais públicos, a Secretaria de Saúde da cidade disse que aguardava o envio por parte da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Na segunda (13), a prefeitura afirmou que a situação permanece a mesma.

A Prefeitura de Vila Velha também informou no final de abril que havia no município a vacina Pfizer Baby, voltada para crianças de 6 meses a 4 anos. "Os demais imunizantes contra Covid-19 (Pfizer Pediátrica, Pfizer adulto e Bivalente) estão em falta no estoque municipal, devido ao desabastecimento por parte do Programa Estadual de Imunização/Rede de Frio Estadual. Assim que a distribuição dessas vacinas normalizar, prontamente serão ofertadas nas salas de vacina da cidade", afirmou, por nota.

Na segunda-feira (13), a prefeitura disse que a equipe de imunização da Secretaria de Saúde de Vila Velha participou, na terça-feira (14), de uma capacitação sobre a nova vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Moderna. A secretaria disse aguardar posicionamento do Programa Estadual de Imunização sobre a data de distribuição do imunizante para o munícipio.

A Prefeitura da Serra foi procurada, mas não retornou os contatos da reportagem.

Também no final de abril, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o Estado possuía a vacina Pfizer Baby para ser utilizada em crianças de 6 meses a menores de 5 anos. "Estão em desabastecimento a Pfizer Pediátrica, que é para o público de 5 a 11 anos, e a Pfizer Bivalente, que é para pessoas acima de 12 anos de idade. A Sesa aguarda a conclusão da compra por parte do Ministério da Saúde para abastecer os municípios com os imunizantes", informou no mês passado, antes de a pasta comprar a vacina da Moderna e distribuir aos Estados.

Compra emergencial

A chegada das doses da Moderna foi anunciada ainda em fevereiro pela secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel. Em publicação em uma rede social, na época, ela disse que a compra foi feita de forma emergencial e que o processo estava aberto desde 2023. Na previsão original, as doses chegariam em março, mas o contrato com a fabricante norte-americana foi fechado apenas no final de abril.

O Ministério da Saúde confirmou o acordo com a Moderna para comprar 12,5 milhões de vacinas atualizadas contra Covid-19 no dia 19 de abril, após a farmacêutica ganhar da Pfizer em disputa por licitação emergencial. Entraves judiciais relacionados à licitação também atrasaram o início da campanha nacional de vacinação.

A vacina atualizada com alvo na XBB está prevista de chegar no país em março de 2024, segundo a farmacêutica. Fizemos a compra de forma emergencial, o que fez com que a entrega fosse mais rápida dentro do nosso contexto, com o processo aberto desde 2023 ? — Ethel Maciel, PhD (@EthelMaciel) February 27, 2024

Ainda de acordo com a pasta chefiada por Nísia Trindade, essa é a primeira vez que empresas concorreram para o fornecimento de vacinas contra Covid-19 no país. "Todas as aquisições anteriores foram feitas em um ambiente sem concorrência. A medida possibilitou uma economia de R$ 100 milhões, dada a diferença de preço entre as duas propostas apresentadas", diz comunicado publicado pelo ministério.

