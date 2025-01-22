Pela 2ª vez na semana, cidade do ES aparece entre as mais quentes do Brasil

#Máximas : Confira as maiores #temperaturas registradas, até às 15h de hoje (22), pelo #INMET : ?️ Coronel Pacheco (MG): 37,6°C ?️ Quarai (RS): 37,6°C* ?️ Alegre (ES): 37,3°C ?️ Santiago (RS): 37,5°C ?️ Muriaé (MG): 37,2°C* *Dado computado até ás 14h (horário de Brasília)

O "calorão" só foi mais intenso em Quarai-RS e em Coronel Pacheco-MG, que ocupam o topo da lista com a mesma temperatura de 37,6 °C. Outras cidades brasileiras destacadas foram Santiago-RS, com 37,5°, e Muriaé-MG, com 37,2°.