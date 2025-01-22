ES recebe novos alertas para chuva e tempestade; veja as cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas meteorológicos nesta quarta-feira (22), válidos para o Espírito Santo, principalmente para a Região Sul, até às 10h de quinta-feira (23).
Nas áreas em laranja – segundo maior grau de severidade, podem ocorrer tempestade com chuva entre 30 e 60 mm/h, ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Cidades em alerta laranja:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio
- Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
Já nos municípios em amarelo, de "perigo potencial", a chuva pode vir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo. Segundo o Inmet, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Ao todo, 23 cidades estão sob alerta laranja, e 31 sob alerta amarelo.
Cidades em alerta amarelo:
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante