ES recebe novos alertas para chuva e tempestade; veja as cidades

Nas áreas em laranja – segundo maior grau de severidade, podem ocorrer tempestade com chuva entre 30 e 60 mm/h, ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já nos municípios em amarelo, de "perigo potencial", a chuva pode vir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo. Segundo o Inmet, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Ao todo, 23 cidades estão sob alerta laranja, e 31 sob alerta amarelo.