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Previsão do tempo

ES recebe novos alertas para chuva e tempestade; veja as cidades

Os avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia e se estendem até às 10h desta quinta-feira (23)
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

22 jan 2025 às 15:28

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 15:28

Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo
Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo Crédito: Reprodução/Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas meteorológicos nesta quarta-feira (22), válidos para o Espírito Santo, principalmente para a Região Sul, até às 10h de quinta-feira (23). 
Nas áreas em laranja – segundo maior grau de severidade, podem ocorrer tempestade com chuva entre 30 e 60 mm/h, ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Cidades em alerta laranja:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio
  4. Vivacqua
  5. Bom Jesus do Norte 
  6. Brejetuba 
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10.  Divino de São Lourenço
  11.  Dores do Rio Preto
  12.  Guaçuí
  13. Ibatiba
  14. Ibitirama
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro 
  19. Mimoso do Sul 
  20. Muniz Freire 
  21. Muqui 
  22. Presidente Kennedy 
  23. São José do Calçado
Já nos municípios em amarelo, de "perigo potencial", a chuva pode vir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo. Segundo o Inmet, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Ao todo, 23 cidades estão sob alerta laranja, e 31 sob alerta amarelo.
Cidades em alerta amarelo:
  1. Anchieta 
  2. Apiacá 
  3. Atílio Vivacqua 
  4. Bom Jesus do Norte
  5.  Brejetuba
  6.  Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Conceição do Castelo 
  9. Divino de São Lourenço 
  10. Domingos Martins 
  11. Dores do Rio Preto 
  12. Guaçuí 
  13. Ibatiba 
  14. Ibitirama 
  15. Iconha 
  16. Irupi 
  17. Itapemirim 
  18. Iúna 
  19. Jerônimo Monteiro 
  20. Marataízes 
  21. Marechal Floriano 
  22. Mimoso do Sul 
  23. Muniz Freire 
  24. Muqui 
  25. Piúma 
  26. Presidente Kennedy 
  27. Rio Novo do Sul 
  28. Santa Maria de Jetibá 
  29. São José do Calçado 
  30. Vargem Alta 
  31. Venda Nova do Imigrante

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