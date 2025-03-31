Padre do ES nomeado bispo pelo Papa Francisco assume cargo em abril

Em seguida, o Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, de 60 anos, será acolhido pelas comunidades da Arquidiocese do Rio de Janeiro no dia 10 de maio, durante uma missa que ocorrerá na Catedral Metropolitana de São Sebastião. Natural de Mimoso do Sul, Joselito já atuava como pároco na Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Novo do Sul, e acumulava o cargo de vigário-geral da diocese sul capixaba.