Jovem de 20 anos é morto a tiros e tem moto levada em Cariacica

Um motociclista de 20 anos foi morto a tiros no bairro Alzira Ramos, em Cariacica, no começo desta sexta-feira (4). Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, após os disparos, os envolvidos no crime levaram a motocicleta, a mochila e documentos pessoais da vítima. A identidade dele não foi divulgada.





Conforme a PM, testemunhas relataram ter visto cerca de cinco motocicletas, incluindo a da vítima, passando em alta velocidade pela região. Segundo elas, a movimentação parecia ser uma perseguição. Após os disparos, a motocicleta e os pertences do jovem foram levados.





A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). “Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções”, informou a corporação.