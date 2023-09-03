Morto em acidente, filho de ex-deputado deixa 2 filhas e mulher grávida

“(Era) casado, com duas filhas e a esposa grávida. Era engenheiro de produção e trabalhava na Petrobras. Uma pessoa querida, simpática e brincalhona. Ontem nós ficamos assistindo ao jogo, porque somos botafoguenses. Eu da minha casa e ele na dele. Conversamos e fui dormir. Acordei com essa notícia hoje”, conta o pai.