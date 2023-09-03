Motorista morre em batida entre carro e caminhão na BR 101, em São Mateus

O motorista de um carro morreu após se envolver em um grave acidente com um caminhão na altura do km 71 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (3), por volta das 2h. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os veículos bateram de frente. A vítima era Caio Ferreira Pina, de 35 anos, filho do ex-deputado estadual Paulo Roberto Ferreira.
O caminhão Scania, que transportava ovos, seguia sentido à Bahia e o carro, um Hyundai HB 20, vinha na direção contrária, de acordo com a PRF. A batida aconteceu na faixa onde estava o veículo de carga. A equipe da Eco 101 interditou a rodovia parcialmente com o uso de pó de serragem para retirar o óleo do caminhão que foi derramado na pista. Nesta manhã, o trânsito estava em pare e siga na região para o trabalho de limpeza da via.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre a ocorrência à Polícia Civil. Quando a resposta for obtida, o texto será atualizado.