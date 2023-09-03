Filho de ex-deputado do ES morre em acidente na BR 101, em São Mateus

Caio Ferreira Pina, 35 anos, filho do ex-deputado Paulo Roberto. Caio morreu em acidente na BR 101 Crédito: Facebook/Reprodução

Caio dirigia um Hyundai HB20, que segundo a Polícia Rodoviária Federal, seguia no sentido Vitória e bateu de frente com um caminhão Scania, que vinha na direção contrária, na altura do km 71 da rodovia. A colisão aconteceu na pista em que transitava o veículo de carga. O engenheiro morreu no local.

Paulo Roberto conta que tinha conversado com o filho horas antes enquanto acompanhavam, mesmo distantes, o jogo Botafogo x Flamengo, na noite de sábado (2). Caio assistia ao jogo em São Mateus, onde morava, e o pai em Vila Velha. O ex-parlamentar acordou com a notícia do acidente.

“Eu não sei exatamente o que aconteceu. Vou saber melhor assim que chegar em São Mateus. Possivelmente, ele dormiu ao volante, porque foi um impacto muito grande. Ontem, estávamos conversando, assistimos ao jogo do Botafogo e fomos dormir. Acordei hoje com essa notícia”, contou para a reportagem de A Gazeta.

Paulo Roberto Ferreira, ex-deputado estadual no Espírito Santo Crédito: Ales-2016

Paulo Roberto foi ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para liberar o corpo do filho e agora segue para São Mateus onde deve acontecer o velório e sepultamento. Caio, que trabalhava para a Petrobras, deixa duas filhas e a esposa grávida do terceiro filho. “Uma pessoa querida, sempre simpática e brincalhona”, completou o pai.

Em nota, a Eco 101 informou que o motorista da carreta não ficou ferido. Por conta do vazamento de óleo do veículo maior foi necessário um trabalho de limpeza da pista, que foi liberada às 9h40.

Segundo a família, o velório de Caio será a partir das 13 horas deste domingo, na Assembleia de Deus do bairro Boa Vista. O sepultamento está programado para as 17 horas no Cemitério Caminhos da Paz, no bairro Aviação, São Mateus.

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