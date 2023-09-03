Filho de ex-deputado do ES morre em acidente na BR 101, em São Mateus

A vítima do grave acidente na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (3), entre um carro e um caminhão, foi identificada como o engenheiro de produção Caio Ferreira Pina, de 35 anos. Ele é filho do ex-deputado estadual Paulo Roberto Ferreira (MDB), também ex-secretário no governo Paulo Hartung, que confirmou a morte para a reportagem de A Gazeta.
Caio dirigia um Hyundai HB20, que segundo a Polícia Rodoviária Federal, seguia no sentido Vitória e bateu de frente com um caminhão Scania, que vinha na direção contrária, na altura do km 71 da rodovia. A colisão aconteceu na pista em que transitava o veículo de carga. O engenheiro morreu no local.
Paulo Roberto conta que tinha conversado com o filho horas antes enquanto acompanhavam, mesmo distantes, o jogo Botafogo x Flamengo, na noite de sábado (2). Caio assistia ao jogo em São Mateus, onde morava, e o pai em Vila Velha. O ex-parlamentar acordou com a notícia do acidente.
“Eu não sei exatamente o que aconteceu. Vou saber melhor assim que chegar em São Mateus. Possivelmente, ele dormiu ao volante, porque foi um impacto muito grande. Ontem, estávamos conversando, assistimos ao jogo do Botafogo e fomos dormir. Acordei hoje com essa notícia”, contou para a reportagem de A Gazeta.
Paulo Roberto foi ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para liberar o corpo do filho e agora segue para São Mateus onde deve acontecer o velório e sepultamento. Caio, que trabalhava para a Petrobras, deixa duas filhas e a esposa grávida do terceiro filho. “Uma pessoa querida, sempre simpática e brincalhona”, completou o pai.
Em nota, a Eco 101 informou que o motorista da carreta não ficou ferido. Por conta do vazamento de óleo do veículo maior foi necessário um trabalho de limpeza da pista, que foi liberada às 9h40.
Segundo a família, o velório de Caio será a partir das 13 horas deste domingo, na Assembleia de Deus do bairro Boa Vista. O sepultamento está programado para as 17 horas no Cemitério Caminhos da Paz, no bairro Aviação, São Mateus.
Ex-governador se manifesta
O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung soltou uma nota de pesar ao tomar conhecimento do acidente. "Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento de Caio Ferreira, filho do amigo Paulo Roberto Ferreira, ex-secretário da Casa Civil em meu último governo. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos, que Deus conforte o coração de todos."