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Em São Mateus

Filho de ex-deputado do ES morre em acidente na BR 101, em São Mateus

Vítima foi identificada como Caio Ferreira Pina. A notícia foi confirmada pela reportagem de A Gazeta com o pai do jovem, o ex-parlamentar Paulo Roberto Ferreira
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 set 2023 às 11:23

Publicado em 03 de Setembro de 2023 às 11:23

Caio Ferreira Puna, 35 anos, filho do ex-deputado Paulo Roberto. Caio morreu em acidente na BR 101
Caio Ferreira Pina, 35 anos, filho do ex-deputado Paulo Roberto. Caio morreu em acidente na BR 101 Crédito: Facebook/Reprodução
A vítima do grave acidente na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (3), entre um carro e um caminhão, foi identificada como o engenheiro de produção Caio Ferreira Pina, de 35 anos. Ele é filho do ex-deputado estadual Paulo Roberto Ferreira (MDB), também ex-secretário no governo Paulo Hartung, que confirmou a morte para a reportagem de A Gazeta.
Caio dirigia um Hyundai HB20, que segundo a Polícia Rodoviária Federal, seguia no sentido Vitória e bateu de frente com um caminhão Scania, que vinha na direção contrária, na altura do km 71 da rodovia. A colisão aconteceu na pista em que transitava o veículo de carga. O engenheiro morreu no local.
Paulo Roberto conta que tinha conversado com o filho horas antes enquanto acompanhavam, mesmo distantes, o jogo Botafogo x Flamengo, na noite de sábado (2). Caio assistia ao jogo em São Mateus, onde morava, e o pai em Vila Velha. O ex-parlamentar acordou com a notícia do acidente.
“Eu não sei exatamente o que aconteceu. Vou saber melhor assim que chegar em São Mateus. Possivelmente, ele dormiu ao volante, porque foi um impacto muito grande. Ontem, estávamos conversando, assistimos ao jogo do Botafogo e fomos dormir. Acordei hoje com essa notícia”, contou para a reportagem de A Gazeta.
Paulo Roberto Ferreira, ex-deputado estadual no Espírito Santo
Paulo Roberto Ferreira, ex-deputado estadual no Espírito Santo Crédito: Ales-2016
Paulo Roberto foi ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para liberar o corpo do filho e agora segue para São Mateus onde deve acontecer o velório e sepultamento. Caio, que trabalhava para a Petrobras, deixa duas filhas e a esposa grávida do terceiro filho. “Uma pessoa querida, sempre simpática e brincalhona”, completou o pai.
Em nota, a Eco 101 informou que o motorista da carreta não ficou ferido. Por conta do vazamento de óleo do veículo maior foi necessário um trabalho de limpeza da pista, que foi liberada às 9h40.
Segundo a família, o velório de Caio será a partir das 13 horas deste domingo, na Assembleia de Deus do bairro Boa Vista. O sepultamento está programado para as 17 horas no Cemitério Caminhos da Paz, no bairro Aviação, São Mateus.

Ex-governador se manifesta

O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung soltou uma nota de pesar ao tomar conhecimento do acidente. "Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento de Caio Ferreira, filho do amigo Paulo Roberto Ferreira, ex-secretário da Casa Civil em meu último governo. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos, que Deus conforte o coração de todos."

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