Morte de bebê em creche: familiares e amigos fazem protesto na Serra

Familiares e amigos dos pais de Bernardo Pereira, que morreu engasgado enquanto dormia em uma creche na Serra, pedem justiça pela morte do bebê que tinha um ano e 10 meses. O protesto começou na manhã deste sábado (23), no bairro Porto Canoa. O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, acompanha o movimento.
Depois de se encontrarem na pracinha do bairro, os manifestantes seguem para o local onde a morte aconteceu, em Serra Dourada II. Alguns estão vestidos com camisas com o rosto de Bernardo e seguram cartazes com pedido de regulamentação das creches e mais fiscalização. A Prefeitura da Serra informou na última semana que o espaço no qual bebê morreu não tinha autorização para funcionar.
A família também acusa a dona do local de negligência por não ter solicitado ajuda assim que percebeu a situação. A reportagem tentou contato com a proprietária durante a semana, mas ligações não foram atendidas. O espaço segue aberto para manifestação.