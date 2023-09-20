Bebê de 1 ano morre engasgado em creche na Serra

Imagem do bebê que morreu em creche na Serra Crédito: Hellen Braga | Arquivo da família

Um bebê de um ano e 10 meses morreu engasgado enquando dormia em uma creche na Serra, nesta terça-feira (19). Segundo Breno Freitas, pai da criança Bernardo Pereira, a cuidadora demorou a verificar como o filho estava.

Ainda segundo o pai, que trabalha como motoboy, o bebê não acordou da soneca junto com outras crianças, mas a responsável pelo local — que fica em Serra Dourada II — só percebeu que algo estava errado cerca de uma hora e meia depois. “Minha mulher mandou foto dele dormindo por volta de 13h horas, que a dona do local tinha mandado. Eu percebi que não estava bem, costuma fazer careta para as fotos. Depois disso, só recebi uma ligação da minha esposa sem reação”, contou à reportagem.

A partir desse momento, ele saiu da Cidade Continental, onde estava, direto para creche. Porém, ao chegar ao local, há havia equipe médica no local que atestou o óbito de Bernardo.

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Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Hellen Braga, madrinha de Bernardo, informou que a família está revoltada com as atitudes da cuidadora. Segundo a representante comercial, a mulher não pediu ajuda a ninguém do entorno. “A Islaine (mãe de Bernardo) trabalha em Laranjeiras e ela (cuidadora) esperou a mãe chegar em Serra Dourada para chamar o Samu. A creche está em frente a uma academia e perto de quatro farmácias. Como ela não pediu ajuda? É negligência”, desabafou.

A madrinha contou ainda que não receberam suporte e a propeitária da creche teria publicado em redes sociais que funcionaria normalmente nesta quarta-feira (20).

"Ele era muito brincalhão, estava aprendendando a andar e nao tinha problema de saúde. O aniversário seria em novembro. Ele era o único filho dos dois e a mãe está abalada demais. Ia completar dois anos da morte da mãe dela, que foi a eépoca que descobriu a gravidez. Islaine considerava ele a nova chance de vida dela", contou Hellen.

A reportagem tentou ligar três vezes para a proprietária, mas as ligações não foram atendidas. O espaço segue aberto para manifestação.

Protesto

Amigos, parentes e moradores estão na tarde desta quarta-feira (20) fazendo um protesto em frente à creche. No local, os manifestantes pedem justiça e um pronunciamento da dona do local.

O sepultamento de Bernardo aconteceu na manhã desta quarta as 11h, três horas antes do planejado, pois os pais não estavam em condições de permanecer por mais tempo, segundo a madrinha.