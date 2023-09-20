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Em Serra Dourada II

Bebê de 1 ano morre engasgado em creche na Serra

Criança teria passado mal enquanto dormia e família aponta negligência; Polícia Civil vai investigar o caso
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

20 set 2023 às 15:11

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 15:11

Bernardo Pereira morreu após engasgar enquanto dormia em Serra Dourada II
Imagem do bebê que morreu em creche na Serra Crédito: Hellen Braga | Arquivo da família
Um bebê de um ano e 10 meses morreu engasgado enquando dormia em uma creche na Serra, nesta terça-feira (19). Segundo Breno Freitas, pai da criança Bernardo Pereira, a cuidadora demorou a verificar como o filho estava.
Ainda segundo o pai, que trabalha como motoboy, o bebê não acordou da soneca junto com outras crianças, mas a responsável pelo local — que fica em Serra Dourada II — só percebeu que algo estava errado cerca de uma hora e meia depois. “Minha mulher mandou foto dele dormindo por volta de 13h horas, que a dona do local tinha mandado. Eu percebi que não estava bem, costuma fazer careta para as fotos. Depois disso, só recebi uma ligação da minha esposa sem reação”, contou à reportagem.
A partir desse momento, ele saiu da Cidade Continental, onde estava, direto para creche. Porém, ao chegar ao local, há havia equipe médica no local que atestou o óbito de Bernardo. 
Bebê de 1 ano morre engasgado em creche na Serra
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Hellen Braga, madrinha de Bernardo, informou que a família está revoltada com as atitudes da cuidadora. Segundo a representante comercial, a mulher não pediu ajuda a ninguém do entorno. “A Islaine (mãe de Bernardo) trabalha em Laranjeiras e ela (cuidadora) esperou a mãe chegar em Serra Dourada para chamar o Samu. A creche está em frente a uma academia e perto de quatro farmácias. Como ela não pediu ajuda? É negligência”, desabafou.
A madrinha contou ainda que não receberam suporte e a propeitária da creche teria publicado em redes sociais que funcionaria normalmente nesta quarta-feira (20).
"Ele era muito brincalhão, estava aprendendando a andar e nao tinha problema de saúde. O aniversário seria em novembro. Ele era o único filho dos dois e a mãe está abalada demais. Ia completar dois anos da morte da mãe dela, que foi a eépoca que descobriu a gravidez. Islaine considerava ele a nova chance de vida dela", contou Hellen. 
A reportagem tentou ligar três vezes para a proprietária, mas as ligações não foram atendidas. O espaço segue aberto para manifestação. 

Protesto

Amigos, parentes e moradores estão na tarde desta quarta-feira (20) fazendo um protesto em frente à creche. No local, os manifestantes pedem justiça e um pronunciamento da dona do local. 
O sepultamento de Bernardo aconteceu na manhã desta quarta as 11h, três horas antes do planejado, pois os pais não estavam em condições de permanecer por mais tempo, segundo a madrinha. 
Por nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou em nota.

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