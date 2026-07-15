Morre motociclista que bateu na traseira de carreta na BR 101, em Jaguaré

Morreu na madrugada desta quarta-feira (15) o motociclista de 45 anos que se envolveu em um acidente com uma carreta na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na última segunda-feira (13). Everton dos Santos estava internado no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. A morte foi confirmada pela Polícia Centífica.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Everton pilotava uma motocicleta quando bateu na traseira de uma carreta acoplada a dois semirreboques carregados com eucalipto. Ainda de acordo com a PRF, o caminhoneiro seguia em direção a Linhares e só parou cerca de um quilômetro após o ponto da colisão, pois afirmou não ter percebido o impacto.



