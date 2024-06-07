Ministério da Saúde realiza Dia D da Vacinação contra a Poliomielite neste sábado (8)

O Ministério da Saúde realiza, neste sábado (8), o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite em todo o país. Segundo a pasta, a meta de 2024 é imunizar, no mínimo, 95% do público-alvo – cerca de 13 milhões de crianças menores de 5 anos de idade – contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil.

O ministério reforça que a campanha deste ano, em particular, é importante para o enfrentamento à pólio, já que o Brasil está em fase de transição para substituir as duas doses da vacina oral poliomielite (VOP) para apenas um reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP), no formato injetável. Com a mudança, o esquema vacinal e a dose de reforço contra a doença, a partir do segundo semestre deste ano, serão feitos exclusivamente com a VIP.