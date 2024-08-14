Manutenção da Cesan vai suspender abastecimento em mais de 100 bairros no sábado (17)

Bairros vão ficar sem água no sábado (17) Crédito: Pixabay

Bairros de Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória vão ter o abastecimento de água paralisado, no sábado (17), para uma manutenção preventiva, segundo informado pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) . A previsão, segundo a companhia, é que os serviços sejam concluídos até as 23h do mesmo dia e que o serviço seja normalizado em até 24 horas após a conclusão.

De acordo com a companhia, a retomada deve ocorrer primeiro nas regiões mais baixas e nos imóveis próximos às estações de bombeamento e, em seguida, nos imóveis localizados nas regiões mais altas e nas extremidades das redes. A Cesan também informou que colocará carros-pipa estão à disposição da população para complementar o abastecimento e orientou que a população pode entrar em contato a qualquer hora do dia ou da noite pelo telefone 115 ou Whatsapp (27) 3422-0115.

Veja, abaixo, a lista completa dos bairros:

Aracruz: Santa Cruz; São Francisco; Itaparica; Praia Formosa.

Cariacica: Cariacica Sede; Ibiapaba; Nova Rosa Da Penha; Nova Esperança; Padre Mathias; Porto De Cariacica; Santa Luzia; São João Batista; Vila Cajueiro; Vila Merlo; Vila Progresso.

Fundão: Balneário Costa Azul; Mirante Da Praia; Direção; Enseada Das Garças; Praia Grande; Vila Tongo; Rio Preto; Resid. Fazenda Hz.

Serra: Alterosas; André Carloni; De Fátima; Das Laranjeiras; Balneário Carapebus; Barro Branco; Bicanga; Boa Vista II; Boulevard Lagoa; Boa Vista I; Eldorado; Câmara; Cantinho Do Céu; Carapina Grande; Conj Carapina I; Conj Jacaraípe; Castelandia; Chácara Parreiral; Civit I; Civit II; Cidade Pomar; Cidade Continental; Colina Laranjeiras; Parq Res Laranjeiras; Manoel Plaza; Feu Rosa; Barcelona; Costa Bela; Costa Dourada; Diamantina; Enseada Jacaraípe; Eurico Sales; Mata Da Serra; Guaraciaba; Nova Zelandia; Hélio Ferraz; Estância Monazítica; Jardim Atlântico; Jardim Carapina; Jardim Limoeiro; Jardim Tropical; Parq Res N Almeida; José De Anchieta; José De Anchieta II; Maringá; Laranjeiras Velha; Lagoa De Carapebus; Praia De Carapebus; Lagoa De Jacaraípe; José De Anchieta III; Manguinhos; Morada Laranjeiras; Nova Carapina II; Ourimar; Nova Almeida; Nova Carapina I; Novo Horizonte; Novo Porto Canoa; Planalto De Carapina; Planície Da Serra; Parq Jacaraípe; Parq Das Gaivotas; Parq Res Tubarão; Pitanga; São João; Porto Canoa; Novo; Portal De Jacaraípe; Valparaíso; Praia De Capuba; Praia Da Baleia; Parq Santa Fé; Reis Magos; Res Vista Do Mestre; Marbella; Praiamar; Res Jacaraípe; Parq Res Mestre Álvaro; Rosário De Fátima; Santa Luzia; Santa Rita De Cássia; São Diogo I; São Diogo II; São Francisco; São Geraldo; Serra Dourada I; Serra Dourada II; Serra Dourada III; Serramar; São Patrício; Solar De Anchieta; Central Carapina; Taquara I; Taquara II; Tims; São Pedro; Vila Nova De Colares; Jacuhy; Porto Dourado; Polo Ind Tubarão.