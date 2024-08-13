Poste quebra, puxa fiação e bairro fica sem energia na Serra

Uma parte do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra
, ficou sem energia no final desta terça-feira (13). Segundo moradores da região, com a ventania, um poste na Avenida Carolina caiu sobre os fios e, com a queda, 'puxou' outra estrutura, o que causou todo o problema. Quem vive no local diz que a situação era esperada, pois os postes apresentavam buracos e problemas na estrutura.
Paula Feu morou durante anos com a mãe na região e falou à reportagem de A Gazeta que os postes sempre estiveram assim. “Lembro sempre de ver eles em estado ruim e hoje minha mãe me enviou uma foto dele já no chão. Ela disse que chamaram a EDP há dias, mas nada foi feito e agora ele caiu”, afirmou.
O presidente da Associação dos moradores, George Guanabara, contou ter chamado a concessionária no último domingo, mas foram na segunda. “Eu tenho o telefone direto do setor responsável pela troca de poste. Domingo eu vim aqui, fiz o vídeo, a equipe da EDP veio na segunda-feira de manhã, falaram que ia trocar o poste. Falei que tinha que trocar logo, mas não vieram e hoje, terça, o poste caiu. Graças a Deus não atingiu ninguém”, desabafou Guanabara.
A preocupação atingiu principalmente comerciantes, segundo Paula. Isso devido à possibilidade de perder produtos com a ausência da energia. A preocupação agora é com outro poste na Avenida Carolina que aparenta estar prestes a cair.
Em nota, a EDP explicou que técnicos da empresa realizaram manobras automatizadas, normalizando o abastecimento para 98% dos clientes impactados cerca de 30 minutos após a ocorrência, às 16h50. “ Até a conclusão do serviço, 17 clientes permanecerão com o fornecimento interrompido. A causa está sendo apurada”, falou.