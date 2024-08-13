Em Colina de Laranjeiras

Poste quebra, puxa fiação e bairro fica sem energia na Serra

Os moradores reclamam que já fizeram diversos pedidos para a troca de postes, mas não foram atendidos até a queda da estrutura na Avenida Ana Maria
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

13 ago 2024 às 19:28

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 19:28

Uma parte do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, ficou sem energia no final desta terça-feira (13). Segundo moradores da região, com a ventania, um poste na Avenida Carolina caiu sobre os fios e, com a queda, 'puxou' outra estrutura, o que causou todo o problema. Quem vive no local diz que a situação era esperada, pois os postes apresentavam buracos e problemas na estrutura.
Paula Feu morou durante anos com a mãe na região e falou à reportagem de A Gazeta que os postes sempre estiveram assim. “Lembro sempre de ver eles em estado ruim e hoje minha mãe me enviou uma foto dele já no chão. Ela disse que chamaram a EDP há dias, mas nada foi feito e agora ele caiu”, afirmou.
O presidente da Associação dos moradores, George Guanabara, contou ter chamado a concessionária no último domingo, mas foram na segunda. “Eu tenho o telefone direto do setor responsável pela troca de poste. Domingo eu vim aqui, fiz o vídeo, a equipe da EDP veio na segunda-feira de manhã, falaram que ia trocar o poste. Falei que tinha que trocar logo, mas não vieram e hoje, terça, o poste caiu. Graças a Deus não atingiu ninguém”, desabafou Guanabara.
A preocupação atingiu principalmente comerciantes, segundo Paula. Isso devido à possibilidade de perder produtos com a ausência da energia. A preocupação agora é com outro poste na Avenida Carolina que aparenta estar prestes a cair.
Em nota, a EDP explicou que técnicos da empresa realizaram manobras automatizadas, normalizando o abastecimento para 98% dos clientes impactados cerca de 30 minutos após a ocorrência, às 16h50. “ Até a conclusão do serviço, 17 clientes permanecerão com o fornecimento interrompido. A causa está sendo apurada”, falou.

Nota da EDP na integra

A EDP informa que foi acionada no final da tarde desta terça-feira (13) após a queda de um poste na Avenida Carolina, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. Devido ao impacto, um segundo poste foi puxado pela fiação. Imediatamente, técnicos da Concessionária realizaram manobras automatizadas, normalizando o abastecimento para 98% dos clientes impactados cerca de 30 minutos após a ocorrência, às 16h50. Uma equipe de obras pesadas da empresa já está no local realizando os reparos necessários para a substituição das estruturas. Até a conclusão do serviço, 17 clientes permanecerão com o fornecimento interrompido. A causa está sendo apurada.

