Lojas oferecem até 50% de desconto em Jardim da Penha

Durante o evento, avenida de Jardim da Penha vai contar também com shows de música ao vivo, sorteios e outras ações

A Semana do Consumidor é celebrada em todo o Brasil até o próximo sábado (16), com descontos e promoções para os clientes. Em Vitória, um evento para marcar a data acontecerá sexta-feira (15), no bairro Jardim da Penha, a partir das 9h, com descontos de 10% a 50%.