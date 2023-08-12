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Leonel Ximenes

Projeto quer acabar com “pegadinha” no preço dos combustíveis no ES

Objetivo da matéria é padronizar a forma de divulgação das tabuletas para não induzir o consumidor a erro

Públicado em 

12 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Abastecimento de combustível: erro de posto gerou indenização
Abastecimento de combustível: informações mais claras para o consumidor Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei que pretende padronizar a divulgação do preço dos combustíveis nos postos do Espírito Santo. Segundo o deputado Denninho Silva (UB), autor da matéria, o objetivo é impedir que o valor promocional para compra por aplicativo tenha, em muitos casos, maior exposição visual nas tabuletas, o que acaba induzindo o consumidor a erro.
Se o Projeto de Lei (PL) 432/2023 for aprovado, postos de combustível deverão ajustar, em tamanho e escala, o anúncio de preços promocionais vinculados a aplicativos de fidelização àqueles cobrados habitualmente, sem desconto.
“Normalmente os motoristas se baseiam nesses anúncios, em placas, totens e faixas, com o carro em movimento e nem sempre observam as letras pequenas indicando que se trata apenas de valor vinculado ao aplicativo”, argumenta o parlamentar.
Caso o disposto no PL não seja cumprido, há previsão de multa para o estabelecimento infrator de 10 mil Valores de Referência do Tesouro Estadual (VRTEs) – o correspondente hoje a R$ 42.961 –, que poderão ser cobrados em dobro se houver reincidência.
O Projeto de Lei passará agora pelas Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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