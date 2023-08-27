Lancha pega fogo em área próxima ao Sambão do Povo, Vitória. Veja vídeo

Imagens que circulam por grupos de WhatsApp mostram uma densa fumaça e homens atuando com mangueiras para conter as chamas na lancha.

Não há informações sobre a causa do incêndio. A lancha, de nome Maikal, afundou parcialmente após o incêndio. O proprietário da lancha informou que ainda estava em busca de informações sobre a causa do acidente.