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Capitania dos Portos vai investigar incêndio de lancha em Vitória

O incidente foi registrado na noite de sábado (26) em um cais nas proximidades do Sambão do Povo; com as chamas, a embarcação afundou parcialmente e encalhou
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 ago 2023 às 15:36

Publicado em 27 de Agosto de 2023 às 15:36

Lancha Maikai ficou destruída e encalhou após incêndio
Lancha Maikai ficou destruída e encalhou após incêndio Crédito: Eduardo Dias
A Capitania dos Portos do Espírito Santo vai investigar as circunstâncias do incêndio que destruiu uma lancha na Baía de Vitória, nas proximidades do Sambão do Povo, na Capital. O incidente foi registrado na noite deste sábado (26) e, com as chamas, a embarcação "Maikai" afundou parcialmente e ficou encalhada. 
Conforme informações da assessoria, a Capitania dos Portos foi informada na noite de sábado sobre um incêndio no cais da marina do Maikai e encaminhou para o local uma equipe de busca e salvamento. 
"Ao chegar no local, o fogo já havia sido extinto pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. A embarcação não tripulada submergiu parcialmente e encalhou, em virtude do que foram instaladas boias de contenção no caso de risco de poluição hídrica", diz um trecho da nota. 
Ainda segundo a nota, as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da autoridade marítima, vão ser apuradas no Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), conduzido pela Capitania dos Portos. Após a conclusão, o inquérito será encaminhado ao Tribuna Marítimo, a quem caberá a autuação e outras providências legais. 
"Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS", conclui a assessoria. 
A assessoria do Corpo de Bombeiros também foi procurada para falar do assunto na manhã deste domingo (27), mas até o fechamento desta matéria não havia dado retorno à solicitação de informações. O proprietário da lancha, por sua vez, estava fora de Vitória no momento do incêndio e ainda estava em busca de detalhes sobre o incidente.

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