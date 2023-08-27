Capitania dos Portos vai investigar incêndio de lancha em Vitória

Lancha Maikai ficou destruída e encalhou após incêndio Crédito: Eduardo Dias

A Capitania dos Portos do Espírito Santo vai investigar as circunstâncias do incêndio que destruiu uma lancha na Baía de Vitória, nas proximidades do Sambão do Povo, na Capital . O incidente foi registrado na noite deste sábado (26) e, com as chamas, a embarcação "Maikai" afundou parcialmente e ficou encalhada.

Conforme informações da assessoria, a Capitania dos Portos foi informada na noite de sábado sobre um incêndio no cais da marina do Maikai e encaminhou para o local uma equipe de busca e salvamento.

"Ao chegar no local, o fogo já havia sido extinto pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. A embarcação não tripulada submergiu parcialmente e encalhou, em virtude do que foram instaladas boias de contenção no caso de risco de poluição hídrica", diz um trecho da nota.

Ainda segundo a nota, as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da autoridade marítima, vão ser apuradas no Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), conduzido pela Capitania dos Portos. Após a conclusão, o inquérito será encaminhado ao Tribuna Marítimo, a quem caberá a autuação e outras providências legais.

"Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS", conclui a assessoria.