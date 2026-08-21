Lâmpada apagada? Veja o novo 0800 da iluminação pública de Vila Velha

Os moradores de Vila Velha que desejam solicitar manutenção e outros serviços relacionados à iluminação pública contam com um novo número gratuito para as ligações. O canal pode ser utilizado para comunicar problemas como lâmpadas apagadas, acesas durante o dia ou com oscilação.





O atendimento acontece pelo número 0800 620 0000, com funcionamento 24h, durante toda a semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados.





O secretário de Serviços Urbanos, San Clever Coutinho, esclareceu que, durante a ligação, o morador deve informar a ocorrência e os dados que permitem à equipe localizar o ponto de iluminação. "A orientação é ter em mãos o número do poste, identificado pela sigla IPVV. A numeração permite localizar o equipamento indicado no chamado. Caso o morador tenha dificuldade para encontrar o código, o atendimento também pode registrar a solicitação a partir do endereço e de um ponto de referência próximo."





Após o registro, a empresa responsável pelo serviço de iluminação pública é acionada para verificar a ocorrência e executar o atendimento necessário. O morador deve solicitar o número do protocolo e guardá-lo para acompanhar o chamado.