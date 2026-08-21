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Bairro Padre Gabriel

Moradores protestam após atropelamento e morte de criança em Cariacica; ônibus é incendiado

Parentes, amigos e vizinhos de Pablo Henrique Ferreira de Oliveira, 6 anos, pediram justiça após acidente no bairro Padre Gabriel; após manifestação, um ônibus do Transcol foi incendiado

Publicado em 21 de Agosto de 2026 às 07:21

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 ago 2026 às 07:21
Moradores fazem protesto após morte de criança em Cariacica
Moradores fazem protesto após morte de criança em Cariacica Lucas Barcelos

Moradores do bairro Padre Gabriel, em Cariacica, fizeram um protesto na noite de quinta-feira (20) após a morte de Pablo Henrique Ferreira de Oliveira, de 6 anos. O menino brincava de bicicleta quando foi atropelado por um ônibus do Transcol, na manhã do mesmo dia. Ele morreu no local.


Com cartazes e balões brancos, parentes, amigos e vizinhos de Pablo caminharam pelas ruas do bairro e se concentraram em uma praça para pedir justiça. Familiares também cobraram explicações sobre a circulação de ônibus em uma rua que, segundo os moradores, não faz parte da rota regular dos coletivos.


De acordo com a Polícia Militar, Pablo andava de bicicleta na rua onde morava quando um ônibus deu ré e o atropelou. A prima da criança, Ana Maria Gomes, contou que o menino costumava brincar no local.


“Ele estava brincando na rua, como de costume. Esse ônibus desceu e passou por cima da cabeça dele”, relatou.


Na delegacia, o motorista do coletivo, de 37 anos, disse que, em um primeiro momento, não percebeu o atropelamento porque a criança estaria no ponto cego do ônibus. Segundo o relato, ele continuou dirigindo e, cerca de um quilômetro depois, foi abordado por um motociclista, que informou sobre o acidente.


O motorista afirmou ainda que deixou o ônibus para procurar socorro e, depois, foi até a delegacia por medo de represálias.


Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), uma manutenção da EDP era realizada na avenida principal do bairro, o que fez com que os ônibus precisassem desviar temporariamente da rota.

Criança de 6 anos morre atropelada por ônibus em Cariacica
Criança de 6 anos morre atropelada por ônibus em Cariacica Leitor A Gazeta

Os moradores, no entanto, reclamam que não foram avisados sobre a mudança no itinerário. Ana Maria Gomes afirmou que a rua onde aconteceu o acidente não costuma receber ônibus.


“Os pais desviam da principal para não acontecer uma fatalidade como a que aconteceu. Depois do ocorrido, os ônibus continuaram passando”, disse.


A prima contou ainda que a mãe de Pablo presenciou o atropelamento. Segundo ela, a família agora pede apoio à mulher, que tem outros seis filhos.


“A gente está aqui não para fazer vandalismo. Só queremos uma resposta da Ceturb e um apoio à mãe, porque é isso que ela está precisando”, afirmou.


Em nota, a EDP informou que realizou, na quinta-feira, obras para melhoria da rede elétrica na região de Padre Gabriel. Segundo a empresa, os trabalhos foram realizados na Rua Margarida Maria Alves, das 11h às 18h15.


A EDP afirmou que o local estava sinalizado e que apenas uma faixa da via foi interditada, permitindo a passagem de um veículo por vez. Ainda de acordo com a empresa, os moradores foram comunicados sobre a realização das obras por meio de cartas personalizadas.

Ônibus foi incendiado

Logo após o protesto, um ônibus do Transcol foi incendiado na entrada do bairro Padre Gabriel. Ainda não há informações se o incêndio teve relação direta com a morte da criança.


A Ceturb-ES informou que a polícia deu apoio a operação das linhas da região após o incêndio e não houve suspensão do serviço. 


Ainda de acordo com a Ceturb, na manhã desta sexta-feira (21) o operação está normal e conta também com o apoio da polícia.


* Com informações dos repórteres Tarciane Vasconcelos e Vinicius Colini, da TV Gazeta.

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