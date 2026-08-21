Moradores protestam após atropelamento e morte de criança em Cariacica; ônibus é incendiado

Moradores do bairro Padre Gabriel, em Cariacica, fizeram um protesto na noite de quinta-feira (20) após a morte de Pablo Henrique Ferreira de Oliveira, de 6 anos. O menino brincava de bicicleta quando foi atropelado por um ônibus do Transcol, na manhã do mesmo dia. Ele morreu no local.
Com cartazes e balões brancos, parentes, amigos e vizinhos de Pablo caminharam pelas ruas do bairro e se concentraram em uma praça para pedir justiça. Familiares também cobraram explicações sobre a circulação de ônibus em uma rua que, segundo os moradores, não faz parte da rota regular dos coletivos.
De acordo com a Polícia Militar, Pablo andava de bicicleta na rua onde morava quando um ônibus deu ré e o atropelou. A prima da criança, Ana Maria Gomes, contou que o menino costumava brincar no local.
“Ele estava brincando na rua, como de costume. Esse ônibus desceu e passou por cima da cabeça dele”, relatou.
Na delegacia, o motorista do coletivo, de 37 anos, disse que, em um primeiro momento, não percebeu o atropelamento porque a criança estaria no ponto cego do ônibus. Segundo o relato, ele continuou dirigindo e, cerca de um quilômetro depois, foi abordado por um motociclista, que informou sobre o acidente.
O motorista afirmou ainda que deixou o ônibus para procurar socorro e, depois, foi até a delegacia por medo de represálias.
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), uma manutenção da EDP era realizada na avenida principal do bairro, o que fez com que os ônibus precisassem desviar temporariamente da rota.
Os moradores, no entanto, reclamam que não foram avisados sobre a mudança no itinerário. Ana Maria Gomes afirmou que a rua onde aconteceu o acidente não costuma receber ônibus.
“Os pais desviam da principal para não acontecer uma fatalidade como a que aconteceu. Depois do ocorrido, os ônibus continuaram passando”, disse.
A prima contou ainda que a mãe de Pablo presenciou o atropelamento. Segundo ela, a família agora pede apoio à mulher, que tem outros seis filhos.
“A gente está aqui não para fazer vandalismo. Só queremos uma resposta da Ceturb e um apoio à mãe, porque é isso que ela está precisando”, afirmou.
Em nota, a EDP informou que realizou, na quinta-feira, obras para melhoria da rede elétrica na região de Padre Gabriel. Segundo a empresa, os trabalhos foram realizados na Rua Margarida Maria Alves, das 11h às 18h15.
A EDP afirmou que o local estava sinalizado e que apenas uma faixa da via foi interditada, permitindo a passagem de um veículo por vez. Ainda de acordo com a empresa, os moradores foram comunicados sobre a realização das obras por meio de cartas personalizadas.
Logo após o protesto, um ônibus do Transcol foi incendiado na entrada do bairro Padre Gabriel. Ainda não há informações se o incêndio teve relação direta com a morte da criança.
A Ceturb-ES informou que a polícia deu apoio a operação das linhas da região após o incêndio e não houve suspensão do serviço.
Ainda de acordo com a Ceturb, na manhã desta sexta-feira (21) o operação está normal e conta também com o apoio da polícia.
* Com informações dos repórteres Tarciane Vasconcelos e Vinicius Colini, da TV Gazeta.