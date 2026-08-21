Moradores protestam após atropelamento e morte de criança em Cariacica; ônibus é incendiado

Moradores do bairro Padre Gabriel, em Cariacica, fizeram um protesto na noite de quinta-feira (20) após a morte de Pablo Henrique Ferreira de Oliveira, de 6 anos. O menino brincava de bicicleta quando foi atropelado por um ônibus do Transcol, na manhã do mesmo dia. Ele morreu no local.





Com cartazes e balões brancos, parentes, amigos e vizinhos de Pablo caminharam pelas ruas do bairro e se concentraram em uma praça para pedir justiça. Familiares também cobraram explicações sobre a circulação de ônibus em uma rua que, segundo os moradores, não faz parte da rota regular dos coletivos.





De acordo com a Polícia Militar, Pablo andava de bicicleta na rua onde morava quando um ônibus deu ré e o atropelou. A prima da criança, Ana Maria Gomes, contou que o menino costumava brincar no local.





“Ele estava brincando na rua, como de costume. Esse ônibus desceu e passou por cima da cabeça dele”, relatou.





Na delegacia, o motorista do coletivo, de 37 anos, disse que, em um primeiro momento, não percebeu o atropelamento porque a criança estaria no ponto cego do ônibus. Segundo o relato, ele continuou dirigindo e, cerca de um quilômetro depois, foi abordado por um motociclista, que informou sobre o acidente.





O motorista afirmou ainda que deixou o ônibus para procurar socorro e, depois, foi até a delegacia por medo de represálias.





Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), uma manutenção da EDP era realizada na avenida principal do bairro, o que fez com que os ônibus precisassem desviar temporariamente da rota.