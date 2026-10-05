Homem é morto a tiros por dupla de bike elétrica perto da Rodoviária de Vitória

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na noite de domingo (4), na Ilha do Príncipe, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o indíviduo estava em um ponto de ônibus, próximo a Rodoviária de Vitória, quando dois suspeitos em uma bicicleta elétrica passaram pelo local atirando contra a vítima.





Em seguida, os suspeitos fugiram em direção à subida do bairro.





Ainda de acordo com testemunhas, a vítima era conhecida pelo apelido de "Hulk" e já havia morado na região, mas não era vista no bairro há algum tempo.





Moradores também relataram aos policiais que, durante o período em que residiu na região, o homem teria envolvimento com o tráfico de drogas.





A reportagem procurou a Polícia Civil para mais detalhes sobre a investigação do caso e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.