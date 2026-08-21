ES vai fiscalizar scooters sem placa e bikes elétricas turbinadas

Bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade individual que tenham sido modificados para alcançar velocidades acima dos limites permitidos poderão ser identificados com auxílio de radar no Espírito Santo. A medida faz parte de uma nova resolução do Conselho Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Cetran-ES), publicada no Diário Oficial do Estado na última quarta-feira (19). As regras padronizam os procedimentos de fiscalização desses veículos em todo o território capixaba.





Além do radar, os agentes poderão utilizar fotografias, vídeos, consulta a sistemas oficiais e medições e até colocar o equipamento sobre um cavalete para verificar a velocidade máxima configurada. Os mecanismos serão usados principalmente para identificar bicicletas elétricas e equipamentos autopropelidos que tenham sofrido alterações e, pelas características encontradas durante a abordagem, possam ser reclassificados como ciclomotores, cujo emplacamento, obrigatório, também será alvo da fiscalização.





A Resolução nº 20/2026 não altera os critérios nacionais que diferenciam bicicletas elétricas, equipamentos de mobilidade individual autopropelidos e ciclomotores (scooters). Essas definições continuam seguindo a Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A novidade está na forma como os agentes poderão comprovar, durante a fiscalização, se o veículo corresponde à categoria em que está enquadrado.





Segundo o presidente do Cetran-ES, Marcus Perozini, a norma federal já estabelecia as categorias e as características técnicas dos veículos, mas não detalhava os meios de fiscalização. A resolução estadual foi criada justamente para uniformizar esses procedimentos entre os diferentes órgãos de trânsito do Espírito Santo. “Isso traz mais segurança para o cidadão e também para o agente que está na rua fiscalizando”, afirma Perozini.