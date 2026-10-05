Como PL e Michelle Bolsonaro contribuíram com bancada feminina recorde na Câmara

Gatto - Existe sim uma tendência global em termos de insatisfação com a política, com os sistemas e instituições, que de muitas formas contribuiu também para o crescimento da direita. No Brasil, o eleitor médio sempre foi conservador em termos de morais e costumes, mas essa nova direita, o bolsonarismo, conseguiu unir os mais conservadores em termos econômicos, com o conservadores em termos das Forças Armadas, com o agronegócio e a direita do âmbito mais religioso. Houve uma repaginada da própria direita, que conseguiu levar o eleitorado junto.