ICVC entra na reta final de treinamentos para a fase final nacional da Superliga C

O Instituto Capixaba Voleibol Clube (ICVC) inicia, nesta segunda-feira (14), a reta final de preparação para a disputa da fase final nacional da Superliga C. Após conquistar o título inédito da fase sudeste, o time capixaba vai jogar para subir para a Superliga B em 2027. A fase final nacional da Superliga C acontece de 6 a 12 de outubro, em Fortaleza (CE), com sete equipes. As quatro melhores garantem vaga na Superliga B do ano que vem.
O técnico Lourival Corrêa terá a equipe completa e motivada para a fase nacional da Superliga C. Após a conquista inédita no início de agosto, a base do ICVC manteve-se ativa e disputou os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) pela Multivix.
Agora, o foco está em ajustar a parte física e acertar a equipe taticamente para buscar uma vaga na Superliga B.
Vencemos a fase sudeste e foi ótimo, histórico, mas a época de comemorar já passou. Agora é trabalho duro e muito estudo sobre os adversários. Temos confiança no nosso projeto, no nosso elenco e vamos a Fortaleza para buscar a classificação
Lourival Corrêa Treinador do ICVC