Vestibular é só o começo: 4 competências socioemocionais essenciais para a jornada do estudante

A necessidade de uma formação mais ampla aparece também na própria trajetória universitária. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que, entre os estudantes que ingressaram em cursos de graduação em 2015, acompanhados por dez anos, a taxa de desistência chegou a 62% nas instituições privadas e 53% nas públicas. Embora a evasão tenha múltiplas causas, os números reforçam a importância de ajudar os jovens a compreender seus interesses, fazer escolhas conscientes e desenvolver autonomia antes e durante a transição para a vida adulta.