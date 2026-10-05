Doença renal: veja sinais que podem indicar que os rins não estão funcionando bem

Para a Dra. Márcia Queiroz, a principal mensagem é que a prevenção não deve começar apenas quando surge algum sintoma. “Cuidar dos rins não significa esperar aparecer dor ou algum sintoma. Muitas vezes, quando os rins começam a dar sinais evidentes, a doença já está mais avançada. Para quem apresenta fatores de risco, medir a pressão arterial e realizar periodicamente creatinina com TFGe e avaliação de albuminúria na urina permite detectar alterações precocemente e iniciar medidas capazes de reduzir a progressão da doença renal”, finaliza.