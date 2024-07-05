Justiça manda prender suspeito de matar sargento da PM em Cariacica

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, delegado Eugênio Ricas, "Pitchula" é um dos gerentes do tráfico da região de Mucuri, onde o crime aconteceu.

"Ele tem ligações com líderes de organizações criminosas, com A Família Capixaba (AFC), que domina o tráfico da região, então estamos mapeando tudo. Por enquanto ele é o principal suspeito, mas é possível haver outros. O que temos dito é que, se ele tiver um pingo de inteligência, ele se entrega hoje (5)", declarou o secretário, nesta sexta-feira (5).