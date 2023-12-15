AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Nesta sexta (15)

Inauguração do Contorno do Mestre Álvaro é antecipada; confira horário

Publicado em

15 dez 2023 às 06:52
A inauguração do Contorno do Mestre Álvaro prevista para ocorrer às 15h30 desta sexta-feira (15) com a participação do presidente Lula (PT) foi antecipada para as 14h. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais. "Por um compromisso do presidente Lula a inauguração foi antecipada", afirmou. Confira no vídeo acima.
Casagrande percorreu os 19,7 quilômetros da rodovia de bicicleta acompanhado do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Romeu Scheibe Neto, e do secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno.
Apesar de ser inaugurado logo mais, o trânsito no Contorno do Mestre Álvaro só estará totalmente liberado no dia 23. neste primeiro momento, apenas um sentido da via será aberto.

Veja Também

Contorno do Mestre Álvaro só será totalmente liberado no dia 23

Contorno do Mestre Álvaro: vídeo mostra como chegar à nova rodovia

Contorno do Mestre Álvaro: curiosidades da obra que desafiou a engenharia

Link copiado com sucesso

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]
Vinicius Zagoto
Sul do ES

Homem com histórico de violência doméstica é preso em Presidente Kennedy

Publicado em 08/08/2026 às 12:26
Imagem originalmente divulgadas assim. Homem foi preso na sexta-feira (7) PCES/Guarda Municipal

Um homem de 27 anos foi preso após um cumprimento de prisão preventiva, na sexta-feira (7), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A identidade dele não foi divulgada. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele é investigado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.


Ainda de acordo com a polícia, ele possui extenso histórico criminal, com passagens por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e já havia sido preso em duas oportunidades. Além disso, é reincidente na prática de crimes de violência doméstica.


A ação foi realizada pela PC e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy e do Setor de Videomonitoramento do município, que ajudou a localizar o investigado.

Após o cumprimento do mandado, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional.

Veja Também 

Motociclista de app morre em acidente em Vitória

Motociclista de app e passageira morrem após colisão com árvore em Vitória

Imagem de destaque

Interdição altera trânsito no bairro Linhares V a partir de segunda-feira

Catedral de Colatina

Catedral alerta sobre falso padre que pede dinheiro a fiéis em Colatina

Link copiado com sucesso

André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Em Vitória

Mulher fica ferida após colisão entre dois carros na Praia do Canto

Publicado em 08/08/2026 às 12:03
Acidente entre dois carros na Praia do Canto
Acidente entre dois carros na Praia do Canto Leitor AG

Uma mulher ficou ferida em um acidente entre dois carros na Praia do Canto, em Vitória, na madrugada deste sábado (8). Segundo a Polícia Militar, os veículos colidiram em cruzamento da região e, devido aos machucados, a mulher foi encaminhada a um hospital particular. 


Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. A corporação informou que o motorista de um dos automóveis recusou fazer o teste do bafômetro. Devido à negativa, os agentes realizaram medidas administrativas.


O outro motorista aceitou o teste e deu negativo. Não foi informado em qual carro estava o condutor que se negou a realizar o exame do etilômetro. A Polícia Civil informou que não foi acionada e orientou os envolvidos a registrarem um boletim de ocorrência, caso desejem realizar uma representação penal.

Veja Também 

Imagem de destaque

Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Tempo nublado na Grande Vitória após chegada de frente fria

Ciclone-bomba pode atingir o ES? Entenda os riscos

Wesley Luis Queiroz Lima e Alison Almeida Damasio são investigados por homicídio e tentativa de homicídio.

Polícia divulga fotos dos suspeitos de matar colega de trabalho em Aracruz

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Sul do ES

Homem agride a irmã e o pai durante briga por terrenos em Iconha

Publicado em 08/08/2026 às 11:17
Prisão foi realizada na noite de sexta-feira (7) Leitor | A Gazeta

Um homem de 48 anos foi preso após agredir a irmã e o pai em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (7). De acordo com testemunhas, o suspeito estaria discordando de uma divisão de terrenos feita pelo pai, de 86 anos. A irmã do suspeito, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, foi ao local defender o idoso. 


Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, o homem deu socos no rosto do pai e socos e chutes na região da costela e do rosto da irmã. Ele ainda tentou a enforcar a vítima, mas a mãe impediu. O suspeito ainda ameaçou os familiares dizendo que tinha uma arma de arma de fogo. 


Após o ocorrido, ele saiu do local de carro. Quando PM chegou, não o encontrou.

Depois, outro irmão do suspeito informou à polícia que ele estava em uma residência em Itapemirim, município em que ele foi encontrado e preso ainda na noite de sexta-feira (7), também no Sul do Espírito Santo. 


O pai precisou fazer um procedimento cirúrgico após corte no rosto, e a irmã ficou com o rosto parcialmente ferido. Ela ainda passará por exames para verificar possíveis lesões no braço, costela e crânio.


A Polícia Civil (PC) informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por lesão corporal cometida contra ascendente e lesão corporal cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.


Veja Também 

Motociclista de app morre em acidente em Vitória

Motociclista de app e passageira morrem após colisão com árvore em Vitória

Imagem de destaque

Interdição altera trânsito no bairro Linhares V a partir de segunda-feira

Catedral de Colatina

Catedral alerta sobre falso padre que pede dinheiro a fiéis em Colatina

Link copiado com sucesso

André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Em Baixo Guandu

Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Publicado em 08/08/2026 às 09:37
Caminhão envolvido no acidente que deixou duas pessoas mortas Leitor | A Gazeta

Dois homens morreram e um ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão no km 90 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã deste sábado (8)


De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente. Os dois homens que morreram estavam na motocicleta e tinham 26 e 27 anos. O motorista do caminhão ficou ferido, foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado a um hospital da região. Ainda não há a identificação das vítimas. 

Link copiado com sucesso

André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Estágio supervisionado

Mais de 400 alunos-soldados reforçam o policiamento na Grande Vitória

Publicado em 07/08/2026 às 17:30
Alunos-soldados que vão aos batalhões da Grande Vitória durante o estágio da PM
Divulgação/PM

O policiamento na Grande Vitória ganhou o reforço de 442 alunos-soldados da Polícia Militar a partir desta sexta-feira (7). Eles começaram o Estágio Profissional Supervisionado, etapa final do Curso de Formação de Soldados (CFSd) 2025, e passam a atuar em unidades operacionais da Região Metropolitana.


O estágio será realizado em batalhões e companhias independentes. Durante esse período, os alunos vão participar da rotina operacional e serão acompanhados por oficiais e praças, que vão supervisionar as atividades desempenhadas pelos alunos.


Essas novas atividades marcam a etapa final da preparação dos futuros soldados antes da conclusão do curso.

Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Cariacica

Notaer usa água de represa para combater incêndio próximo da Reserva Biológica de Duas Bocas

Publicado em 07/08/2026 às 16:32
A água de uma represa particular está sendo utilizada pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) no combate ao incêndio que atinge uma área próxima da Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cachoeirinha, Cariacica. O proprietário autorizou a retirada da água para para abastecer a aeronave e reforçar o trabalho das equipes nesta sexta-feira (7).
Notaer usa água de represa para combater incêndio em Reserva Biológica de Duas Bocas
Notaer usa água de represa para combater incêndio próximo da Reserva Biológica de Duas Bocas Tarciane Vasconcelos
Segundo apuração da TV Gazeta, restam pequenos focos de fumaça na área atingida. O incêndio começou na tarde de quinta-feira (6) e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros desde então.

De acordo com a corporação, o primeiro chamado foi registrado às 17h30 de quinta-feira. Os militares permaneceram no local até as 22h e conseguiram controlar a maior parte das chamas. No entanto, alguns focos permaneceram ativos em uma área de mata fechada, de difícil acesso, e o combate precisou ser retomado nesta sexta-feira.

Por volta das 12h30 desta sexta-feira, moradores voltaram a acionar o  Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) após perceberem que as chamas haviam aumentado. Uma equipe chegou ao local cerca de 30 minutos depois e retomou o combate.

Errata

08/08/2026

Uma versão anterior desta reportagem informava que o incêndio atingia a Reserva Biológica de Duas Bocas. Após atualização das informações pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a matéria foi corrigida para esclarecer que as chamas atingem uma área próxima à unidade de conservação.

Veja Também 

Onça-parda é vista em Anchieta

Guarda Ambiental faz buscas após relatos de onça-parda em Anchieta

Chamas atingem área de mata da Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica

Incêndio atinge área próxima da Reserva Biológica de Duas Bocas pelo segundo dia

Link copiado com sucesso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Varicela

Guarapari emite alerta de saúde para aumento de casos de catapora

Publicado em 07/08/2026 às 14:40
criança com catapora
O principal sintoma da doença são as várias lesões na pele Shutterstock

A Prefeitura de Guarapari emitiu um alerta de saúde nesta quinta-feira (6) devido ao aumento de casos de catapora (varicela) no município. A doença é altamente contagiosa e pode afetar pessoas de todas as idades.


Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há o aumento no número de casos confirmados e também de notificações que seguem em investigação. A coordenadora da Vigilância, Diana Simões, destacou que a principal orientação é que pessoas com suspeita ou confirmação da doença permaneçam afastadas de suas atividades até a completa cicatrização das lesões, para evitar a transmissão para demais pessoas. 


"Estamos acompanhando de perto todos os casos notificados e realizando as investigações necessárias. É importante que a população fique atenta aos sintomas e procure uma unidade de saúde assim que houver suspeita. Também orientamos que pessoas com suspeita ou confirmação da doença permaneçam afastadas de suas atividades até a completa cicatrização das lesões, evitando a transmissão para outras pessoas", disse a coordenadora.


Segundo o órgão de saúde, é importante procurar uma unidade de saúde se apresentar febre acima de 38,5°C, dor de cabeça, mal-estar, manchas vermelhas que evoluem para bolhas e crostas e coceira intensa. Além disso, embora seja mais comum na infância, a doença pode apresentar formas mais graves em gestantes, adultos e pessoas com baixa imunidade.


A Prefeitura de Guarapari reforçou que a vacina contra a varicela é gratuita e está disponível nas unidades de saúde para o público contemplado pelo Calendário Nacional de Vacinação.

Veja Também 

Imagem de destaque

Vacinação é a melhor prevenção contra catapora, mas cobertura ainda é baixa

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Frio na barriga

Avião arremete no Aeroporto Vitória, vídeo viraliza e piloto elogia imagens

Publicado em 07/08/2026 às 13:24

Um avião interrompeu o pouso e voltou a ganhar altitude durante a aproximação ao Aeroporto de Vitória. A cena, de causar um frio na barriga, foi registrada na última sexta-feira (31) e viralizou nas redes sociais, despertando a curiosidade de internautas sobre a manobra.


O registro foi feito pelo videomaker Dione Rosa, que almoçava em um shopping próximo ao terminal quando percebeu a movimentação da aeronave e decidiu gravar. Segundo ele, o vídeo chegou até o próprio piloto, que entrou em contato para elogiar a qualidade das imagens.


A manobra, conhecida como arremetida, faz parte dos procedimentos padrão da aviação e é realizada quando o piloto interrompe a tentativa de pouso e volta a ganhar altitude para fazer uma nova aproximação. A decisão pode ocorrer por diversos fatores, como condições meteorológicas, presença de outra aeronave na pista ou qualquer situação que torne o pouso menos seguro naquele momento.


Embora possa causar apreensão entre passageiros e pessoas que acompanham a cena, a arremetida é considerada uma medida preventiva e representa justamente uma ação para garantir a segurança da operação.

Veja Também 

Aeroporto do Galeão, no Rio, onde um foragido da Justiça do ES foi preso

Avião arremete após queda de balão perto do aeroporto do Galeão, no Rio

Imagem BBC Brasil

Voo 901: os mistérios do caso de um avião derrubado por um homem-bomba no Panamá, um dia após atentado na Argentina

Imagem de destaque

Como acidente de avião que teve destroços achados após 74 anos mudou para sempre a segurança aérea

Link copiado com sucesso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Neste sábado (8)

Prefeitura faz vacinação sem agendamento em shopping de Vila Velha

Publicado em 07/08/2026 às 11:55

Freepik
Os moradores de Vila Velha que desejam atualizar o cartão de vacinação têm oportunidade neste sábado (8), no Boulevard Shopping, em Itaparica, das 11 às 18 horas. A ação faz parte da campanha nacional de multivacinação, sem a necessidade de agendamento prévio. 

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, estarão disponíveis vacinas de rotina para todas as faixas etárias, com exceção da BCG, além dos imunizantes contra influenza para pessoas a partir de seis meses de idade, entre outras vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.
 
Os cidadãos que preferirem se vacinar normalmente nas Unidades de Saúde durante a semana devem fazer o agendamento nesta sexta-feira (7), a partir das 15h, pelo site (clique aqui).
 
Para receber a vacina, basta apresentar um documento oficial com foto. No caso de crianças e adolescentes, também é necessário levar o cartão de vacinação.

Veja Também 

Haverá interdições no trânsito no fim de semana em Vila Velha para corridas

Corridas alteram trânsito em Vila Velha no fim de semana

Engavetamento na Terceira Ponte, sentido Vitória

Manhã de sexta (7) com resgate na Ciclovia da Vida e engavetamento na Terceira Ponte

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Sábado (8) e domingo (9)

Corridas alteram trânsito em Vila Velha no fim de semana

Publicado em 07/08/2026 às 11:33
Haverá interdições no trânsito no fim de semana em Vila Velha para corridas
Haverá interdições no trânsito no fim de semana em Vila Velha para corridas Adessandro Reis | Prefeitura de Vila Velha

Os motoristas que pretendem circular neste fim de semana em Vila Velha devem ficar atentos às interdições que acontem no trânsito em função de duas corridas de rua. 


No sábado (8), acontece a Corrida da Lua, com largada às 20h na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica. Os atletas vão seguir pela Avenida Estudante José Júlio de Souza, Avenida Ayrton Senna e Avenida da Praia, retornando pela Avenida Estudante José Júlio de Souza.

 
Durante a passagem dos corredores, a pista ficará interditada no sentido Itaparica a Itapuã. A Prefeitura de Vila Velha orienta que os motoristas utilizem a Rodovia do Sol. No sentido contrário, o trânsito permanecerá liberado.


No domingo (9) será realizada a Corrida do Batalhão de Missões Especiais (BME), com previsão para a largada às 7h, em Vitória. Os corredores atravessarão a Terceira Ponte e, já em Vila Velha, seguirão pelas avenidas Carioca e Antônio Ataíde, até a chegada ao Parque da Prainha.

 
Neste caso, a interdição será parcial e, após a passagem dos corredores, os trechos serão liberados gradativamente para o tráfego de veículos. Na Terceira Ponte, haverá interdição parcial ou desvios de faixas no sentido. 

Confira as interdições no mapa

A primeira imagem é referente ao sábado (8) e as duas últimas fazem parte da programação do domingo (9). As linhas amarelas são os caminhos alternativos para os motoristas; em vermelho, os bloqueios, os locais que acontecem as corridas. 

Veja Também 

Orla de Vila Velha, urbanização, região da Ponta da Fruta

Nova orla em Vila Velha fica pronta em 2026; veja a região e os prazos

Imagem de destaque

Mulheres em situação de rua recebem implante contraceptivo Implanon em Vila Velha

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

8 receitas veganas para o almoço de Dia dos Pais

Imagem de destaque

Juíza que foi 'prisioneira pessoal de Hugo Chávez' por quase 10 anos é libertada na Venezuela

Imagem de destaque

Colesterol alto: entenda as causas e os riscos para a saúde do coração

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados